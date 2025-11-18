"Мой район. Место встречи": Войковский район с Владимиром Литвиновым

Войковский район Москвы – уникальное сочетание богатой истории и современного городского ритма. У заслуженного артист России Владимира Литвинова с этим районом связаны воспоминания детства и юности.

В этом выпуске он вспомнил величественные сталинские многоэтажки у метро Войковская, которые и сегодня поражают своей красотой, и рассказал о любимых прогулочных местах и парках.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".