18 ноября, 08:00Город
"Мой район. Место встречи": Войковский район с Владимиром Литвиновым
Войковский район Москвы – уникальное сочетание богатой истории и современного городского ритма. У заслуженного артист России Владимира Литвинова с этим районом связаны воспоминания детства и юности.
В этом выпуске он вспомнил величественные сталинские многоэтажки у метро Войковская, которые и сегодня поражают своей красотой, и рассказал о любимых прогулочных местах и парках.
Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".