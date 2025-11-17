Форма поиска по сайту

Новости

17 ноября, 14:30

Спорт

Корреспондент Москвы 24 показал, как играет в пинг-понг

Соревнования по самбо прошли в Москве

Чемпионат России по воздушной гимнастике стартует в Москве 17 ноября

Бесплатная тренировка по бегу прошла в "Лужниках"

Спортсмены прислали видео игры в падел в эфир телеканала Москва 24

Юный футболист показал видео своей тренировки в эфире телеканала Москва 24

Фигуристка Аделия Петросян выиграла этап Гран-при России

Юная гимнастка показала, как исполняет свою программу

Юный фигурист прислал видео своей тренировки в эфир телеканала Москва 24

Москвичи могут записаться на бесплатные тренировки по самбо

Телеканал Москва 24 предлагает делиться спортивными достижениями. Например, корреспондент Муса Мстоян показал, как играет в пинг-понг.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926)-266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

