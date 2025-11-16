16 ноября, 18:30Спорт
Юная гимнастка показала, как исполняет свою программу
Зрители Москвы 24 показали новые кадры своих спортивных достижений. Юная гимнастка Дарина продемонстрировала, как исполняет свою довольно сложную программу. Она выполнила пируэты, прыжки и шпагат.
Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926)-266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов.
