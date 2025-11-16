Москвичи могут записаться на бесплатные тренировки по самбо

Для москвичей в 168 спортивных комплексах города организованы бесплатные тренировки самбо для разных уровней подготовки. Например, во Дворце спорта "Некрасовка" проходят утренние занятия для детей от 7 до 11 лет по понедельникам и средам в 7:00.

Позаниматься самбо можно также в Московском центре боевых искусств на Варшавском шоссе, в спортивном комплексе "Олимпийская деревня-80" и в международном центре самбо и бокса в "Лужника". Выбрать подходящую площадку и записаться на тренировки можно на сайте спортивного ведомства Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.