Фигурист Марк Кондратюк выиграл этап Гран-при России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Фигурист Марк Кондратюк стал победителем на четвертом этапе Гран-при России, который проходит в столице, сообщает ТАСС.

По результатам выступления Кондратюк, представляющий Москву, набрал 278,65 балла (96,42 – за короткую программу, 82,23 за произвольную). Второе место занял Евгений Семененко из Санкт-Петербурга, показав результат 274,91 балла (96,75 за короткую программу, 178,16 за произвольную). На третьем месте – Петр Гуменник с результатом 265,76 балла (90,22 за короткую программу, 175,54 за произвольную).

Столичный фигурист отметил, что остался доволен прокатом в произвольной программе и выступлением. По его словам, ощущения от произошедшего "положительные".

"Мне показалось, что в плане эмоций сегодня был хороший прокат, в плане элементов – почти. Но это точно лучше, чем было ранее в Магнитогорске, то, что я делал сегодня, было чище. И, наверное, в первый раз мне было легко катать эту программу", – добавил Кондратюк.

Ранее стало известно, что среди фигуристок победительницей стала Аделия Петросян, она набрала суммарно 230,05 балла. При этом время выполнения четверного тулупа фигуристка совершила падение, однако это не помешало ей выиграть соревнования.

