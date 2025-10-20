20 октября, 16:00Транспорт
"Это Москва. Инфраструктура": электрозаряд
Сколько электрокаров выезжают на дороги Москвы каждый день? Как и где они заряжаются? Почему это не всегда дешевле бензина?
Об этом – в программе "Это Москва. Инфраструктура".
