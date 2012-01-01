Это Москва
"Это Москва" – телепроект, который состоит из цикла мини-документальных фильмов, посвященных развитию города в разных сферах.
"Бизнес" расскажет о том, на чем можно заработать прямо сейчас и почему Москва – лучший город для бизнеса. В "Людях" зритель узнает секреты профессий, истории успеха и правила жизни в Москве. "Социальный блок" телепроекта позволит погрузиться в один день из жизни простого жителя города и прожить его вместе с ним.
"Туризм" представлен в виде гида по столице для москвичей. В "Транспорте" корреспондент телеканала Москва 24 проверяет и тестирует новые виды транспорта, инфраструктуру, городские вокзалы и сервисы. Сюжеты в области строительства покажут, как возводятся новые объекты в Москве.
Весь цикл фильмов направлен на то, чтобы москвичи узнали больше о городе, в котором живут.
Выпуски программы
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"Это Москва. Туризм": полет над столицей
13:50
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"Это Москва. Бизнес": семейное дело
11:50
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"Это Москва. Социальный блок": киборги
10 сентября, 13:50
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"Это Москва. Транспорт": самые короткие маршруты в Москве
10 сентября, 11:50
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"Это Москва. Туризм": музеи в столичных усадьбах
09 сентября, 13:50
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"Это Москва. Строительство": дома в готическом стиле
09 сентября, 11:50
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"Это Москва. Люди": жители столицы рассказали, за что они любят свой город
06 сентября, 13:55
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"Это Москва. Строительство": тайны подземелья
06 сентября, 11:45
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"Это Москва. Социальный блок": ментальные центры
05 сентября, 14:00
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"Это Москва. Транспорт": конкурс машинистов
05 сентября, 11:50
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"Это Москва. Туризм": новые символы столицы
04 сентября, 13:50
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"Это Москва. Строительство": дома на ножках
04 сентября, 11:50
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"Это Москва. Бизнес": технологии жизни
03 сентября, 13:00
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"Это Москва. Транспорт": искусство в движении
03 сентября, 11:50
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"Это Москва. Туризм": музеи-квартиры
02 сентября, 13:50
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"Это Москва. Социальный блок": топ-3 необычных школ
02 сентября, 11:50
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31 августа, 12:00
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"Это Москва. Люди": директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева
30 августа, 13:50
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"Это Москва. Бизнес": туризм в Крыму
30 августа, 12:30
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"Это Москва. Строительство": дорожные люки
30 августа, 12:00
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"Это Москва. Социальный блок": зарядка долголетия
29 августа, 14:00
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"Это Москва. Строительство": шедевр или развалины
29 августа, 13:00
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"Это Москва. Транспорт": Москва – Крым
29 августа, 11:50
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"Это Москва. Туризм": экскурсии в киновселенную
28 августа, 13:50