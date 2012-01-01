"Это Москва" – телепроект, который состоит из цикла мини-документальных фильмов, посвященных развитию города в разных сферах.

"Бизнес" расскажет о том, на чем можно заработать прямо сейчас и почему Москва – лучший город для бизнеса. В "Людях" зритель узнает секреты профессий, истории успеха и правила жизни в Москве. "Социальный блок" телепроекта позволит погрузиться в один день из жизни простого жителя города и прожить его вместе с ним.

"Туризм" представлен в виде гида по столице для москвичей. В "Транспорте" корреспондент телеканала Москва 24 проверяет и тестирует новые виды транспорта, инфраструктуру, городские вокзалы и сервисы. Сюжеты в области строительства покажут, как возводятся новые объекты в Москве.

Весь цикл фильмов направлен на то, чтобы москвичи узнали больше о городе, в котором живут.