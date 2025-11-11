Собянин объявил о начале строительства нового комплекса НИИ имени Склифосовского

Новый комплекс НИИ имени Н. В. Склифосовского начали строить в Москве. Как отметил Сергей Собянин, больницу оснастят самым современным и высокотехнологичным оборудованием.

По словам мэра, медицинские возможности института значительно возрастут, а качество помощи пациентам улучшится. Здание будет состоять из пяти примыкающих друг к другу башен. Такая конструкция позволит разместить профильные смежные отделения на одном этаже, что значительно улучшит логистику. С помощью надземных и подземных переходов также появится связь с флагманским центром и другими корпусами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.