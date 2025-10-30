Новые подразделения оперативных служб открыли в Москве. К дежурству приступили два новых подразделения спасателей и пожарных. Это позволит сократить время реагирования на чрезвычайные происшествия.

Сейчас в пожарно-спасательном гарнизоне столицы трудятся около 18 тысяч специалистов. За последние 15 лет туда поступило свыше 700 единиц техники и больше 150 тысяч единиц оборудования.

