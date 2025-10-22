"Деньги 24": спрос на машино-места упал в Москве

Спрос на машино-места упал в Москве впервые за несколько лет, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. По словам эксперта, это произошло из-за перегрева рынка и падения продаж квартир в новостройках, к которым обычно приобретают парковки.

Беляков отметил, что раньше машино-места активно покупали даже в инвестиционных целях. Они приносили больше дохода, чем сдача квартир. Однако сейчас спрос ослаб, несмотря на продолжающееся расширение платных парковок и рост тарифов в Москве.

