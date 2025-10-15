"Деньги 24": в России предложили установить потолок цен на бензин

В России предложили установить потолок цен на топливо на автозаправках, чтобы сдержать рост, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков.

Национальный топливный союз направил в Федеральную антимонопольную службу механизм, по которому максимальная цена будет рассчитываться на основе стоимости бензина в прошлом году и уровня инфляции.

Цыганков отметил, что цены на АИ-95 и АИ-92 в Москве за последнюю неделю выросли на 27 копеек, дизель – на 38 копеек. По словам эксперта, рост связан с атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, из-за которых возникают временные перебои с поставками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.