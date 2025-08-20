Московские компании нарастили выпуск текстильной продукции

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

За полгода московские предприятия увеличили производство текстильной продукции на 14,4% по сравнению с 2024 годом. Они изготовили свыше 138 тысяч квадратных метров готовых тканей, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства столицы.

Вице-мэр отметил, что по поручению Сергея Собянина город активно развивает легкую промышленность. Благодаря мерам поддержки компании предлагают рынку востребованные товары и наращивают производственный потенциал.

За первое полугодие они изготовили более 9 тысяч стеганых одеял, валиков, подушек и пуфов, а также свыше 8 тысяч дорожных пледов.

В настоящее время в Москве функционируют более 340 предприятий легкой промышленности. С января по июнь они отгрузили товаров более чем на 1,8 миллиарда рублей, что на 28,3% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года, уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Например, компания Red Meter выпускает трикотажные материалы, плательные и джинсовые ткани, а также окрашивает их, создает лекала, швейную фурнитуру и шьет одежду. Работники фабрики разрабатывают принты, наносят объемную и термопечать, металлизированное покрытие на ткани. Для повышения прочности и качества полотна предприятие использует технологию стабилизации.

Компания Moltomolto занимается изготовлением уникального столового текстиля и аксессуаров для дома с авторскими вышивками и принтами. В производстве товаров используются натуральные материалы.

Предприятие "Диагональ-Текстильторг" специализируется на выпуске уборочного текстиля, в том числе из микрофибры. Изделия соответствуют высоким стандартам качества благодаря многоступенчатому контролю.

Еще одна московская компания – Handy Bendy – производит тканевые сумки и чехлы для телефонов. Продукция продается по всей России, а также представлена в Казахстане и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в Москве увеличился выпуск продукции для создания уюта в доме. В их числе – шторы, жалюзи, мебель и другое. За пять месяцев компании нарастили производство текстиля на 37,2%, изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения – на 17,6%, а отгрузку мебели – более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.