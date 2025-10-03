Российские заемщики задумались о рефинансировании кредитов после снижения ключевой ставки

Российские заемщики активно рассматривают возможность рефинансирования кредитов после трехкратного снижения ключевой ставки Центробанком, которая в сентябре достигла 17% годовых. Банки идут навстречу клиентам, снижая ставки по новым кредитам для погашения предыдущих займов.

Наибольший интерес рефинансирование вызывает у ипотечных заемщиков, поскольку ставки по ипотеке снизились с 27 до 22% годовых. Эксперты рекомендуют обращаться сразу в несколько банков и учитывать, что выгода от рефинансирования появляется при разнице ставок не менее 2 процентных пунктов.

