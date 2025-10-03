Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 22:30

Экономика

Российские заемщики задумались о рефинансировании кредитов после снижения ключевой ставки

Российские заемщики задумались о рефинансировании кредитов после снижения ключевой ставки

Тысячи фур с китайскими товарами застряли на границе России и Казахстана

Кабмин предложил ввести НДС на операции с банковскими картами

Московская область войдет в перечень винодельческих регионов России

Путин отметил устойчивость России к санкциям

"Деньги 24": в России могут отменить льготы по НДС на обслуживание банковских карт

"Деньги 24": посылки с AliExpress застряли на границе России и Казахстана

"Деньги 24": доходный лимит по патентной системе для малого бизнеса снизят до 10 млн руб

Московская область станет официальным регионом российского виноделия

Новости мира: Илон Маск установил рекорд по размеру своего состояния

Российские заемщики активно рассматривают возможность рефинансирования кредитов после трехкратного снижения ключевой ставки Центробанком, которая в сентябре достигла 17% годовых. Банки идут навстречу клиентам, снижая ставки по новым кредитам для погашения предыдущих займов.

Наибольший интерес рефинансирование вызывает у ипотечных заемщиков, поскольку ставки по ипотеке снизились с 27 до 22% годовых. Эксперты рекомендуют обращаться сразу в несколько банков и учитывать, что выгода от рефинансирования появляется при разнице ставок не менее 2 процентных пунктов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоАлексей МарачевЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика