01 октября, 16:30

Самозанятые смогут получить кредитные каникулы с 1 октября

С 1 октября вступают в силу новые законодательные изменения для граждан. Самозанятые, малый и средний бизнес смогут воспользоваться банковскими кредитными каникулами сроком до шести месяцев.

Пенсионные удостоверения станут электронными. QR-код будет аналогом традиционных документов. Он появится в личном кабинете на "Госуслугах", его можно будет сохранить в смартфоне или распечатать.

Также с 1 октября проиндексированы зарплаты бюджетников примерно на 7%. При этом повышение не затронет учителей, воспитателей детских садов и врачей муниципальных поликлиник, поскольку их зарплаты финансируются из региональных и местных бюджетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

