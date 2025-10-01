01 октября, 16:30Экономика
Самозанятые смогут получить кредитные каникулы с 1 октября
С 1 октября вступают в силу новые законодательные изменения для граждан. Самозанятые, малый и средний бизнес смогут воспользоваться банковскими кредитными каникулами сроком до шести месяцев.
Пенсионные удостоверения станут электронными. QR-код будет аналогом традиционных документов. Он появится в личном кабинете на "Госуслугах", его можно будет сохранить в смартфоне или распечатать.
Также с 1 октября проиндексированы зарплаты бюджетников примерно на 7%. При этом повышение не затронет учителей, воспитателей детских садов и врачей муниципальных поликлиник, поскольку их зарплаты финансируются из региональных и местных бюджетов.
