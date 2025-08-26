"Почта России" приостановила прием отправлений с товарами в США из-за пошлин. Писем ограничение не коснется, рассказали в компании.

С 29 августа США отменяют таможенное правило de minimis. Оно позволяло беспошлинно ввозить в Штаты посылки стоимостью до 800 долларов. Теперь за товары из любой страны придется платить, однако процедура оплаты пока остается неясной.

