26 августа, 19:15

Экономика

"Почта России" приостановила прием отправлений с товарами в США из-за пошлин

"Почта России" приостановила прием отправлений с товарами в США из-за пошлин

"Почта России" приостановила прием отправлений с товарами в США из-за пошлин. Писем ограничение не коснется, рассказали в компании.

С 29 августа США отменяют таможенное правило de minimis. Оно позволяло беспошлинно ввозить в Штаты посылки стоимостью до 800 долларов. Теперь за товары из любой страны придется платить, однако процедура оплаты пока остается неясной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикавидеоЕкатерина Фоменко

