14 октября, 11:30

Экономика

"Деньги 24": курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с конца августа

"Деньги 24": курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с конца августа

Московская фабрика изготовила более 10 тыс предметов мебели по программе "Моя школа"

Потолок цен на бензин на заправках предложили ввести в России

Цены на кофе выросли в России

Цены на золото и серебро достигли рекордных значений

"Деньги 24": россияне потратили около 350 млрд руб на корм для домашних животных

"Деньги 24": обязательную маркировку меда введут в России с 1 марта 2026 года

"Деньги 24": красная икра подешевела в России

"Деньги 24": покупка квартиры стала выгоднее аренды в Москве впервые за 7 лет

Банк России отменил голосование за дизайн для новой банкноты в 500 рублей

Курс доллара на внебиржевых торгах впервые с конца августа упал ниже 80 рублей, а официальный курс ЦБ вернулся к уровню начала сентября, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. По словам эксперта, этому поспособствовали высокая ключевая ставка, слабость доллара на мировом рынке и снижение цен на нефть.

Беляков отметил, что рубль будет постепенно слабеть. До конца этого года курс доллара установится на отметке в районе 85–90 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

