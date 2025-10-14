"Деньги 24": курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с конца августа

Курс доллара на внебиржевых торгах впервые с конца августа упал ниже 80 рублей, а официальный курс ЦБ вернулся к уровню начала сентября, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. По словам эксперта, этому поспособствовали высокая ключевая ставка, слабость доллара на мировом рынке и снижение цен на нефть.

Беляков отметил, что рубль будет постепенно слабеть. До конца этого года курс доллара установится на отметке в районе 85–90 рублей.

