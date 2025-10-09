Фрукты с маркировкой "Зеленый эталон" появятся в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Свежие фрукты начнут сертифицировать в России по новому стандарту "Зеленый эталон", сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Соответствующее соглашение было подписано между организацией и компанией, которая занимается выращиванием свежих яблок в Липецкой области.

Завершить сертификацию планируется через полгода. Основой для этого стал новый стандарт ГОСТ Р 72024-2025 "Продукция и продовольствие с улучшенными характеристиками. Фрукты свежие. Общие технические условия", который вступит в силу в середине 2026 года.

Данный стандарт вводит жесткие нормы на всех этапах выращивания фруктов. Среди основного – запрет на ГМО и синтетические пестициды, отсутствие вредных веществ и строгие регламенты хранения и транспортировки продукции.

В итоге фрукты, соответствующие нормативам, будут получать маркировку "Зеленый эталон", которая будет подтверждена органом по сертификации Роскачества. Сведения о товарах планируется вносить в единый реестр Минсельхоза России.

Купить качественные овощи и фрукты можно также на ярмарках выходного дня в Москве. Ранее там завершилось распределение мест на осенне-зимний период. Фермеры смогут продавать свою продукцию на столичных ярмарках с 10 октября по 28 декабря.

Всего было распределено около тысячи мест в 46 районах Москвы. В ближайшие месяцы на ярмарках выходного дня будут преобладать овощи и фрукты.

