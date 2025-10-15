В России предложили запретить продавать бензин несовершеннолетним в рамках законопроекта, регулирующего использование питбайков. Инициатива направлена на снижение числа ДТП с участием подростков, которые часто управляют этими мини-мотоциклами без прав и выезжают на городские дороги.

Сейчас питбайки официально относятся к спортинвентарю, но депутаты предлагают перевести их в категорию транспортных средств. Также планируется обязать маркировать технику и разрешить ее использование только на специальных площадках, определенных Минспортом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.