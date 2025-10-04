Роспотребнадзор проверит сообщения о заражении туристов вирусом Коксаки в Турции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор взял на контроль сведения о заражении российских туристов вирусом Коксаки в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

"В связи с появлением в СМИ сообщений о том, что российские туристы в отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде сообщили о заражении вирусом Коксаки, Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Турции официальный запрос", – отмечается в сообщении.

Запрос был сделан в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями и охраны здоровья туристов. В нем ведомство попросило предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ранее в июле турецкие врачи предупредили туристов об опасной бактерии Vibrio, вызывающей холеру. Некоторые разновидности этой бактерии могут спровоцировать заболевание, которое сопровождается диареей и потерей жидкости, приводит к тканевым инфекциям, сепсису и некротизирующему фасцииту.

При этом в Роспотребнадзоре заявили, что распространение бактерий носит сезонный характер. Для профилактики заражения необходимо мыть руки и избегать льда из некипяченой воды.

В начале сентября в СМИ появилась информация, что путешественники жалуются на вирус, который подхватывают на турецких пляжах. В свою очередь, в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) уточнили, что туроператоры не получали массовых обращений и жалоб от находящихся в Турции россиян.