24 октября, 19:30Мэр Москвы
Собянин: проект "Давай дружить!" за 5 лет стал поддержкой для детей-сирот
Социальный проект "Давай дружить!" за 5 лет стал поддержкой для детей-сирот и ребят из семей в трудной жизненной ситуации, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. По его словам, проект помог им определиться с выбором профессии и убедиться в правильности выбора.
Мэр отметил, что встречи детей с известными и успешными людьми вдохновили и помогли им превратить мечты в реальные планы. Всего партнеры провели более 100 мероприятий, а участие в них приняли более 2 тысяч ребят.
