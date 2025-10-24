Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 19:30

Мэр Москвы

Собянин: проект "Давай дружить!" за 5 лет стал поддержкой для детей-сирот

Собянин: проект "Давай дружить!" за 5 лет стал поддержкой для детей-сирот

Сергей Собянин: в районе Солнцево в 2026 году появится новая школа

Сергей Собянин: в районе Солнцево в 2026 году появится новая школа

Собянин: средства ПВО поразили три летевших к Москве беспилотника

Собянин: шесть общественных пространств благоустроено на востоке Москвы

Собянин: средства ПВО поразили три летевших к Москве беспилотника

Собянин: подъездные дороги для двух школ и детсада построят в Бирюлеве Восточном

Собянин: комплекс со спортивным центром появится в Бутырском районе Москвы

Собянин назвал создание социальной инфраструктуры задачей инвестпрограммы Москвы

"Новости дня": Сергей Собянин рассказал о поддержке высокотехнологичных предприятий

Социальный проект "Давай дружить!" за 5 лет стал поддержкой для детей-сирот и ребят из семей в трудной жизненной ситуации, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. По его словам, проект помог им определиться с выбором профессии и убедиться в правильности выбора.

Мэр отметил, что встречи детей с известными и успешными людьми вдохновили и помогли им превратить мечты в реальные планы. Всего партнеры провели более 100 мероприятий, а участие в них приняли более 2 тысяч ребят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществогородвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика