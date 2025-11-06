"Московская безопасность" подключилась к полиции в борьбе с нелегальными перевозчиками

Сотрудники организации "Московская безопасность" помогают столичной полиции в поиске нелегальных перевозчиков. Это одно из направлений их деятельности, которое также включает выявление нетрезвых водителей и нелегальных точек продажи алкоголя.

В ходе совместных рейдов на юго-западе Москвы было выявлено около 400 нарушений в сфере нелегальных пассажирских перевозок. За несколько часов проверок 29 автомобилей нарушителей были отправлены на штрафстоянку, а водителям составлены протоколы об административных правонарушениях.

