Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 19:30

Безопасность

"Московская безопасность" подключилась к полиции в борьбе с нелегальными перевозчиками

"Московская безопасность" подключилась к полиции в борьбе с нелегальными перевозчиками

"Московский патруль": рейд по выявлению нетрезвых водителей прошел в Москве

Пилотный проект по борьбе с рекламой наркотиков стартовал в Москве

Россиян предупредили о мошенниках, которые пытаются нажиться на повышении утильсбора

В Госдуме начали обсуждать меры борьбы с мошенническими схемами на рынке недвижимости

Два новых подразделения пожарных заступили на дежурство в Москве

Мошенники стали обманывать россиян под видом сотрудников бухгалтерии

Мошенники придумали новую схему обмана при аренде жилья

Столичная Госавтоинспекция проведет рейд по выявлению пьяных водителей

"Деньги 24": банки РФ будут получать вознаграждение за возврат похищенных денег клиентам

Сотрудники организации "Московская безопасность" помогают столичной полиции в поиске нелегальных перевозчиков. Это одно из направлений их деятельности, которое также включает выявление нетрезвых водителей и нелегальных точек продажи алкоголя.

В ходе совместных рейдов на юго-западе Москвы было выявлено около 400 нарушений в сфере нелегальных пассажирских перевозок. За несколько часов проверок 29 автомобилей нарушителей были отправлены на штрафстоянку, а водителям составлены протоколы об административных правонарушениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьтранспортгородвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика