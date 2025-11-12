Главную новогоднюю елку России нашли в Рузском округе Подмосковья

Выбрана главная новогодняя елка России. Это дерево, которое растет в Рузском округе Подмосковья. Высота ели, которая украсит Соборную площадь Московского Кремля, составляет 26 метров, обхват ствола – 64 сантиметра, размах нижних ветвей – 11 метров.

Как рассказали специалисты, спиливать, транспортировать и устанавливать новогоднее дерево будут с применением самых современных технологий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.