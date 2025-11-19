19 ноября, 08:00Город
"Мой район. Место встречи": Пресненский район с Александром Олешко
Пресненский район полон легенд, культурных достопримечательностей, помнящий множество знаковых исторических лиц и фигур. Именно здесь уже много лет живет народный артист России Александр Олешко.
В этом выпуске он рассказал, какие писатели и поэты связаны с Пресней, а также как помочь ребенку раскрыть свой творческий потенциал и не навязать родительских мечтаний.
Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".