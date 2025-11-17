"Улицы московские": Новослободская улица

Новослободская улица прекрасно чувствует себя среди именитых соседей по Тверскому району. Она хранит дух настоящей Москвы – шумной, рабочей, с магазинами, кафе, булочными и бесконечным людским потоком. Это не туристическая улица, но историй, связанных с ней, вполне хватило бы на увлекательный приключенческий роман.

Почему Волк и Зайчик из мультфильма "Ну, погоди!" считают эту улицу своей малой родиной? Что заставило певца Валерия Леонтьева сбежать отсюда? Как ароматы булок и майонеза помогали находить станцию метро "Новослободская"? Как Бутырская тюрьма стала источником дополнительного дохода для некоторых местных жителей?

Об этом – в программе "Улицы московские".