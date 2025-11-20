Очевидцы прислали кадры со снегом в Москве

В Москве начался снегопад. В эфир телеканала поступили кадры, снятые очевидцами, на которых видно, как снег кружится в свете уличных фонарей и постепенно образует на земле устойчивый покров.

Специалисты рекомендуют водителям и пешеходам быть предельно внимательными. В условиях первого снега возрастает риск образования гололедицы, что требует особой осторожности при движении по городским улицам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.