"Вопрос спорный": в Госдуме предложили разрешить работать на больничном

В Госдуме предложили разрешить сотрудникам трудиться на больничном для сохранения полной зарплаты. Инициатива вызвала споры: одни депутаты опасаются, что работодатели начнут злоупотреблять новыми правилами, а заболевшие сотрудники не смогут объективно оценить свое состояние.

Другие указывают, что многие россияне и так работают во время болезни, опасаясь потерять доход. Стоит ли разрешать работать на больничном? Не усугубит ли это положение работников и не навредит ли их здоровью? Как инициатива повлияет на рынок труда?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

