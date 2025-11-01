График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 07:00

Политика

Новости мира: жители Рио-де-Жанейро вышли на улицы против полицейской операции в фавелах

ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Украины

Новости мира: тысячи человек собрались на митинг на севере Сербии

Новости мира: в Иерусалиме прошел протест ортодоксальных евреев

Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели переговоры в южнокорейском Пусане

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области

В Совфеде приступили к проработке законопроекта о дипфейках

Посольство России осудило экстрадицию баскетболиста Касаткина в США

"Вопрос спорный": шведский стол предложили ввести в российских школах

Сотни жителей Рио-де-Жанейро вышли на улицы против полицейской операции в фавелах, в ходе которой погибли более 100 человек. Протест начался на футбольном поле в одной из фавел, где прошла полицейская операция. В акции приняли участие жители, активисты и местные политики. Люди пришли в белых футболках, на которых были напечатаны фотографии погибших.

Китай запустил пилотируемый корабль к орбитальной станции "Тяньгун". На борту находятся три космонавта и четыре мыши. Они пробудут на орбитальной станции 6 месяцев и за это время проведут в общей сложности 27 новых научных и прикладных исследований.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Митя КозачинскийДарья Ермакова

