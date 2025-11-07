Форма поиска по сайту

07 ноября, 07:00

Политика

Новости мира: сотни людей вышли на протесты в Париже

Новости мира: сотни людей вышли на протесты в Париже

Сотни людей вышли на улицы в Париже, требуя отказа от пенсионной реформы и проекта бюджета на 2026 год. Протестующие недовольны жесткими мерами экономии, предложенными в Национальном собрании Франции, больше всего – отменой индексаций пенсий и соцвыплат.

При этом ранее французский премьер-министр Себастьен Лекорню заявил, что предложит парламенту приостановить пенсионную реформу для ее доработки до следующих президентских выборов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

