Новости мира: сотни людей вышли на протесты в Париже

Сотни людей вышли на улицы в Париже, требуя отказа от пенсионной реформы и проекта бюджета на 2026 год. Протестующие недовольны жесткими мерами экономии, предложенными в Национальном собрании Франции, больше всего – отменой индексаций пенсий и соцвыплат.

При этом ранее французский премьер-министр Себастьен Лекорню заявил, что предложит парламенту приостановить пенсионную реформу для ее доработки до следующих президентских выборов.

