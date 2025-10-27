Авиакомпания "Сибирь" оштрафована на 30 тыс рублей за овербукинг

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Авиакомпанию "Сибирь" оштрафовали за овербукинг на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Компанию привлекли к ответственности по статье 14.4 КоАП РФ ("Оказание услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно"), так как в августе 2025 года она не пустила на борт рейса Сочи – Новосибирск 10 пассажиров из-за превышения количества зарегистрированных на рейс людей.

Ранее депутаты Госдумы предложили запретить в России овербукинг, когда компании продают на рейс больше билетов, чем на самом деле имеется мест в самолете. Подобной законопроект планировали внести в нижнюю палату парламента депутаты от фракции ЛДПР.

Позже глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев заявлял, что определенный процент билетов все равно должен продаваться через овербукинг, например 1 на 50 пассажиров. Он уточнял, что около 5% пассажиров обычно не приходят на рейс.

