ВС России поразили пункт управления бригады РЭБ ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли удар по пункту управления бригады радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Цель была поражена с помощью БПЛА "Герань-2", сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, атака была осуществлена в районе населенного пункта Октябрьское на Рыльском тактическом направлении.

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России ударили по главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины. Цель была поражена гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

До этого ВС РФ этими же ракетами атаковали украинские аэродромы и склады с реактивными снарядами к системе залпового огня "Ольха". Кроме того, российские войска ударили по вражескому центру радиоразведки и местам хранения беспилотников дальнего действия.