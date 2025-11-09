Все государственные ТЭС Украины остановили работу

Фото: depositphotos/mariakarabella

Все государственные тепловые электростанции (ТЭС) Украины приостановили свою работу после ночных ударов ВС РФ. Об этом сообщила компания "Центрэнерго" в своих соцсетях.

В организации отметили, что станции потеряли всю генерацию, которую до этого восстанавливали в круглосуточном режиме.

В ночь на субботу, 8 ноября, взрывы прогремели сразу в нескольких украинских городах и областях. Звуки взрывов были слышны в Киеве и Киевской области, Днепропетровске, Харькове, Конотопе, Николаеве и Сумах.

По данным Минобороны РФ, российские бойцы за неделю нанесли 7 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Это стало ответом на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам России. Военные атаковали вражеские объекты высокоточным оружием и БПЛА.