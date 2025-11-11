Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 10:14

Политика

ВКС ударили по центру радиоэлектронной разведки ГУР МО Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Воздушно-космические силы (ВКС) России ударили гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в Киевской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как отметили в ведомстве, удар стал ответом на провокацию. Помимо центра в городе Бровары, удар был нанесен по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцированы самолеты F-16.

О провокации стало известно 11 ноября. Российские силовики сорвали операцию военной разведки Украины по угону истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Их планировалось использовать против крупнейшей в Юго-Восточной Европе авиабазы НАТО. При этом для угона Киев попытался завербовать российских летчиков.

Кроме того, по данным ФСБ, в операции Украины по угону участвовала подконтрольная CIS Великобритании организация Bellingcat (входит в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ). Также киевский режим хотел, чтобы штурман застрелил, удушил или усыпил летчика при угоне самолета.

Читайте также


политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика