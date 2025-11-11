ВКС ударили по центру радиоэлектронной разведки ГУР МО Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Воздушно-космические силы (ВКС) России ударили гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в Киевской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как отметили в ведомстве, удар стал ответом на провокацию. Помимо центра в городе Бровары, удар был нанесен по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцированы самолеты F-16.

О провокации стало известно 11 ноября. Российские силовики сорвали операцию военной разведки Украины по угону истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Их планировалось использовать против крупнейшей в Юго-Восточной Европе авиабазы НАТО. При этом для угона Киев попытался завербовать российских летчиков.

Кроме того, по данным ФСБ, в операции Украины по угону участвовала подконтрольная CIS Великобритании организация Bellingcat (входит в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ). Также киевский режим хотел, чтобы штурман застрелил, удушил или усыпил летчика при угоне самолета.