Число многодетных семей в России выросло на 8,8% с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Численность многодетных семей в РФ с начала года выросла на 8,8%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время объявления номинаций и состава жюри национальной премии "Большая семья России".

"Их стало 2,9 миллиона", – цитирует ее РИА Новости.

По словам Голиковой, с начала 2025 года число детей, которые воспитываются в многодетных семьях, выросло на 300 тысяч человек и составило 9,2 миллиона.

Ранее Владимир Путин заявлял, что многодетность должна стать нормой в РФ. Он обращал внимание на то, что все больше россиян стремятся к тому, чтобы их семьи состояли из нескольких детей.

Позже общественники предложили выдавать бесплатно квартиры молодежи при условии, что они останутся в браке не менее 10 лет и родят ребенка. Уточнялось, что идея направлена на преодоление низкой рождаемости в стране, рост которой невозможен без комплексного решения жилищной проблемы.

