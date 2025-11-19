Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 22:45

Общество

В России подорожали новогодние украшения

В России подорожали новогодние украшения

Дожди и теплая погода продлятся в Москве до конца рабочей недели

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе до 21 ноября

"Миллион вопросов": дерматолог рассказал, как восстановить кожу после 30 лет

В ГД предложили ужесточить требования для магазинных готовых блюд

"Вопрос спорный": в России предложили увеличить срок процедуры расторжения брака

ФАС проверит формирование цен на маркетплейсах

Дополнительные 300 парковочных мест появятся в подмосковном ЖК после жалоб жильцов

Новости социального блока Москвы

Температура в Москве опустилась на 10 градусов за сутки

В России зафиксирован рост цен на новогодние украшения. Минимальный набор, включающий елку и игрушки, подорожал на 13% по сравнению с прошлым годом. По оценкам аналитиков, стоимость основных элементов праздника составит около 5 200 рублей.

Средняя цена искусственной ели в октябре достигла 3 640 рублей, а гирлянды подорожали почти до 600. Елочная звезда обойдется примерно в 300 рублей, а мишура – в 160. В этом году торговля украшениями началась раньше обычного, и спрос уже заметен. По данным маркетплейсов, россияне начали готовиться к зимним праздникам уже в конце сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕкатерина Ефимцева

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика