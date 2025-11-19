В России подорожали новогодние украшения

В России зафиксирован рост цен на новогодние украшения. Минимальный набор, включающий елку и игрушки, подорожал на 13% по сравнению с прошлым годом. По оценкам аналитиков, стоимость основных элементов праздника составит около 5 200 рублей.

Средняя цена искусственной ели в октябре достигла 3 640 рублей, а гирлянды подорожали почти до 600. Елочная звезда обойдется примерно в 300 рублей, а мишура – в 160. В этом году торговля украшениями началась раньше обычного, и спрос уже заметен. По данным маркетплейсов, россияне начали готовиться к зимним праздникам уже в конце сентября.

