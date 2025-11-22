Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам по Украине

Россия готова к мирным переговорам по Украине, заявил Владимир Путин во время совещания с Советом Безопасности. Но, по словам президента, план президента США Дональда Трампа требует предметного обсуждения всех деталей.

Глава государства напомнил, что такой проект уже обсуждался во время переговоров на Аляске. Тогда США просили Россию пойти на определенные компромиссы, и Москва согласилась. Пауза же после Аляски, как отметил Путин, была связана с отказом Киева.

