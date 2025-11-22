Форма поиска по сайту

22 ноября, 09:15

Политика

Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам по Украине

Россия получила план из 28 пунктов по урегулированию на Украине

Российские войска взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО с начала ноября

Путин заявил о необходимости развития в России собственных нейросетей

Москва и Астана приблизились к подписанию соглашения о строительстве АЭС в Казахстане

Беспилотные такси могут появиться в Москве уже в следующем году

Владимир Путин поддержал полный запрет продажи вейпов в России

"Московский патруль": Путин поддержал полный запрет продажи вейпов в России

Путин заявил, что спорт не должен становиться заложником политических конфликтов

Россия готова к мирным переговорам по Украине, заявил Владимир Путин во время совещания с Советом Безопасности. Но, по словам президента, план президента США Дональда Трампа требует предметного обсуждения всех деталей.

Глава государства напомнил, что такой проект уже обсуждался во время переговоров на Аляске. Тогда США просили Россию пойти на определенные компромиссы, и Москва согласилась. Пауза же после Аляски, как отметил Путин, была связана с отказом Киева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

