Жители подмосковного ЖК пожаловались на отсутствие парковки и пробки во дворе. Люди вынуждены оставлять автомобили на газонах и пешеходных дорожках, а машины скорой не могут подъехать к домам.

По словам жильцов, в момент сдачи дома застройщик обещал, что скоро построит многоуровневую парковку и проблема с машино-местами решится. Однако тот постоянно сдвигает реализацию проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.