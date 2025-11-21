Награждение призеров телефестиваля "Профессия – журналист" состоится 22 ноября

Фото: unikino.ru

Церемония награждения призеров телефестиваля "Профессия – журналист" состоится 22 ноября, сообщает пресс-служба мероприятия.

Всего в организационный комитет поступило 147 документальных фильмов, сюжетов, репортажей и телепрограмм из разных городов России. На конкурс отобрали 23 работы.

Телефестиваль пройдет в коворкинг-центре некоммерческих организаций по адресу 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1. Сначала ожидаются конкурсные показы, где зрители смогут познакомиться с проектами конкурсантов, рассказывающими о различных аспектах этой профессии.

Затем работы оценит жюри, в числе которого будут литератор Надежда Ажгихина, композитор Андрей Батурин, журналист Александр Казакевич, телеведущий Виталий Молев, медиаэксперт Роман Серебряный.

Кроме того, в рамках фестиваля 22 ноября ожидается премьера игрового фильма-фэнтези "Легенды наших предков" режиссера Ивана Соснина. Вход бесплатный.

Ранее медиахолдинг "Москва Медиа" стал победителем в двух номинациях конкурса профессионального мастерства "Ревизор", который называют литературным "Оскаром".

Руководитель проекта "Сити" телеканала Москва 24 Евгения Смурыгина одержала победу в номинации "Журналист года".

Лучшими в номинации "Чтение XXI века. Лучшие всероссийские проекты по продвижению книги и чтения" стали два книжных радиопроекта холдинга: программа "Книжные люди" на "Радио Москвы" и "Что читает Москва" на "Москва FM".