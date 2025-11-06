Форма поиска по сайту

06 ноября, 16:15

Транспорт

Платформу станции столичного метро "Кленовый бульвар" оформили в виде белокаменной аркады

Архитекторы представили дизайн новой станции метро "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии. Облик станции перекликается с мотивами расположенного рядом музея-заповедника "Коломенское". Платформенную часть оформили в виде белокаменной аркады, отсылающей к архитектурному стилю заповедника.

По оценкам экспертов, новая линия метрополитена сможет перевозить дополнительно до 500 тысяч пассажиров в сутки, что улучшит транспортную доступность районов и снизит нагрузку на наземный транспорт. Название станции связано с обильными посадками кленов в районе, осенний орнамент которых также нашел отражение в дизайне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортметрогородвидеоНаталия ШкодаАнастасия Тареева

