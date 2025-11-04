Форма поиска по сайту

04 ноября, 09:45

Турникеты нового поколения появятся сразу на 25 станциях московского метро в 2026 году

Турникеты нового поколения появятся сразу на 25 станциях московского метро в 2026 году

Турникеты нового поколения появятся сразу на 25 станциях московского метро в 2026 году. Они пропускают пассажиров почти в 2 раза быстрее, что поможет сократить очереди в часы пик.

Новые турникеты поддерживают оплату по биометрии, имеют цветовую подсветку и вибросигнал для слабовидящих пассажиров. Всего до конца 2031 года в метро, на МЦК и МЦД появятся более 4,5 тысячи таких устройств. Все они разработаны и произведены в Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортметрогородвидеоПолина БрабецКристина Шашкова

