"Московский патруль": рейд по выявлению нетрезвых водителей прошел в Москве

Рейд по выявлению нетрезвых водителей прошел в Москве. Нарушителей сотрудники Госавтоинспекции лишали прав и выписывали штрафы.

Как напомнил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГИБДД России Сергей Хранцкевич, только за первые 9 месяцев этого года число аварий с участием пьяных автомобилистов по всей стране достигло 8 тысяч.

Подробнее – в программе "Московский патруль".