Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 21:45

Безопасность

"Московский патруль": рейд по выявлению нетрезвых водителей прошел в Москве

"Московский патруль": рейд по выявлению нетрезвых водителей прошел в Москве

Пилотный проект по борьбе с рекламой наркотиков стартовал в Москве

Россиян предупредили о мошенниках, которые пытаются нажиться на повышении утильсбора

В Госдуме начали обсуждать меры борьбы с мошенническими схемами на рынке недвижимости

Два новых подразделения пожарных заступили на дежурство в Москве

Мошенники стали обманывать россиян под видом сотрудников бухгалтерии

Мошенники придумали новую схему обмана при аренде жилья

Столичная Госавтоинспекция проведет рейд по выявлению пьяных водителей

"Деньги 24": банки РФ будут получать вознаграждение за возврат похищенных денег клиентам

Москвичам рассказали, как в столице противодействуют кибермошенникам

Рейд по выявлению нетрезвых водителей прошел в Москве. Нарушителей сотрудники Госавтоинспекции лишали прав и выписывали штрафы.

Как напомнил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГИБДД России Сергей Хранцкевич, только за первые 9 месяцев этого года число аварий с участием пьяных автомобилистов по всей стране достигло 8 тысяч.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
безопасностьтранспортгородвидеоАлександр Астахов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика