Собянин рассказал, какой будет станция "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице утвердили архитектурную концепцию станции "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии метро. Ее облик будет перекликаться с расположенным рядом музеем-заповедником "Коломенское", сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

"Преобладающим элементом в дизайне станут арки. Расположим их таким образом, чтобы создать сквозные перспективы через весь ансамбль. Композиция получит эффект цельности и открытости", – подчеркнул градоначальник.

Также в отделке обыграют название станции – на стенах появятся кленовые листья из алюминия. Аналогичный орнамент разместят на полу в вестибюлях. Собянин напомнил, что в настоящее время строители возводят ограждающие конструкции на площадке будущей станции, а также ведут земляные работы и устройство крепления котлована.

"Идет проходка правого тоннеля между "Островом Мечты" и "Кленовым бульваром", – резюмировал мэр Москвы.

Всего линия будет включать 10 станций, а завершить строительство первого участка ветки, от "ЗИЛ" до "Курьянова", планируется уже в 2028 году.

Ранее Собянин рассказывал о начале проходки левого перегонного тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" на Троицкой линии метрополитена. Рабочим предстоит проложить десятки километров тоннелей, построить 6 станций, обустроить транспортно-пересадочные узлы. После этого в ТиНАО появится центральная ось транспортного каркаса, которая обеспечит развитие округов на долгие годы вперед.

