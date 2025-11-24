Регистрация электросамокатов может появиться в России с 2026 года

В России со следующего года хотят ввести регистрацию электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Внесение таких поправок Минтранс уже согласовал с МВД.

О введение прав речи пока не идет. Прокатные средства индивидуальной мобильности также не останутся без внимания.

Кроме того, взять напрокат электросамокат скоро можно будет только через портал "Госуслуги". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.