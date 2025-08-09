Жильцы дома на Ладожской потребовали изъять четырех котов у соседки из-за антисанитарии

Жители дома на улице Ладожской обратились в прокуратуру с требованием оштрафовать соседку и изъять у нее четырех котов из-за постоянного неприятного запаха из квартиры на первом этаже. По их словам, хозяйка квартиры собирает мусор с улицы, впускает в жилье голубей и не ухаживает за животными.

Специалисты зафиксировали превышение нормы концентрации аммиака в воздухе в 12 раз. Ранее жители пытались самостоятельно убрать мусор, но проблема быстро вернулась. Сотрудники правоохранительных органов подтвердили неудовлетворительное состояние квартиры и нарушение санитарных норм.

