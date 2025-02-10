Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 08:15

Общество

Москвичи оценили инициативу перехода на четырехдневную рабочую неделю

Москвичи оценили инициативу перехода на четырехдневную рабочую неделю

"Утро": скорость ветра в Москве достигнет 2 м/с 10 февраля

Стоматолог рассказал, как выбрать безопасную зубную пасту

Водители мусоровозов спасли более 30 бездомных животных в Московском регионе

Москвичи поделились яркими кадрами столицы в рубрике "Фотопоток"

285 детей родились в Москве 9 февраля

Синоптики предупредили о похолодании до минус 4 градусов в Москве 10 февраля

В Госдуме предложили продлить выходные после Пасхи и Троицы

Контрактники из Москвы могут получить выплаты свыше 5 млн рублей

"Утро": температура 0 градусов ожидается в Москве днем 10 февраля

Возможность сокращения рабочей недели до четырех дней вызвала разные мнения среди москвичей. Одни считают, что это не повлияет на продуктивность, другие уверены, что пятидневный график остается оптимальным.

Согласно опросу сервиса по поиску работы, 81% российских работодателей поддерживают идею четырехдневной недели, но в основном только на словах. В Минтруде напомнили, что действующее законодательство уже позволяет организовывать гибкий график в индивидуальном порядке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика