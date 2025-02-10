Москвичи оценили инициативу перехода на четырехдневную рабочую неделю

Возможность сокращения рабочей недели до четырех дней вызвала разные мнения среди москвичей. Одни считают, что это не повлияет на продуктивность, другие уверены, что пятидневный график остается оптимальным.

Согласно опросу сервиса по поиску работы, 81% российских работодателей поддерживают идею четырехдневной недели, но в основном только на словах. В Минтруде напомнили, что действующее законодательство уже позволяет организовывать гибкий график в индивидуальном порядке.

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