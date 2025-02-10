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10 февраля, 07:15

Общество

В России обсуждают японский опыт для перехода на четырехдневную рабочую неделю

В России обсуждают японский опыт для перехода на четырехдневную рабочую неделю

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Парламентарии в России предлагают изучить японский опыт перехода на новый рабочий график, хотя в самой Японии этот эксперимент только планируют запустить в апреле. Там сокращение рабочей недели связывают с поддержкой рождаемости и работающих матерей.

Некоторые депутаты считают, что такая модель может подойти и для России, но оппоненты указывают на дефицит кадров. Экономисты отмечают, что без масштабной автоматизации и роботизации промышленности говорить о четырехдневке пока рано.

Как пояснил экономический обозреватель Константин Цыганков, в офисной сфере такой режим может повысить эффективность сотрудников, но остается вопрос качества выполняемой работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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