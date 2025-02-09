Магнитная буря ожидается на Земле 10 февраля

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Магнитная буря ожидается на Земле в понедельник, 10 февраля. Об этом свидетельствуют данные на портале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Так, слабые магнитные возмущения начнутся в 03:00 по Москве и закончатся в 09:00. Вероятность этого события составляет 56%.

Четыре сильные вспышки класса М произошли на Солнце 7 февраля. Вспышка мощностью М2.3 длилась 27 минут. Затем в активном центре 3981 произошли еще три вспышки со значением 1.6 (28 минут), 1.1 (9 минут) и 3.2 (26 минут).

Между тем пик активности Солнца ожидается в середине текущего года, предупредил эксперт Сергей Богачев. Однако, по его словам, он не будет рекордным, так как для радикального роста активности у звезды нет резервов.

