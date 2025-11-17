Эксперт Яковлева: идея не включать выходные в дни отпуска ударит по работодателям

В России предложили не включать выходные дни в число отпуска: законопроект направили на заключение в правительство 17 ноября. Как изменение расчета отпусков может отразиться на россиянах и работодателях – в материале Москвы 24.
Отгулять положенное
Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили не включать выходные в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска. Законопроект направили в правительство РФ 17 ноября.
На сегодняшний день основной оплачиваемый отпуск в большинстве случаев длится 28 календарных дней. По соглашению сторон его можно разделить на несколько частей, однако одна из них должна быть не менее двух недель. Лидер партии Леонид Слуцкий напомнил в беседе с РИА Новости, что часть этого времени фактически приходится на законные выходные.
По мнению Слуцкого, неудивительно, что люди не стремятся брать отпуск сразу на две недели, поскольку, "как ни крути, выходные дни войдут в этот период и будут оплачены, как рабочие".
Ранее депутаты от партии "Новые люди" предлагали дать россиянам возможность получать компенсацию за неиспользованные дни отпуска в конце года. По мнению авторов идеи, это позволит работодателям сократить финансовую нагрузку в случае увольнения сотрудника, а также уменьшить "отпускные долги".
Календарные или рабочие?
В целесообразности идеи усомнилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"В Советском Союзе отпуск рассчитывался в рабочих днях, выходные и праздничные в это число не входили. Затем система изменилась, и отпуск стали исчислять в календарных, включив в них и выходные, в результате получилось 28 дней. При этом праздники, согласно действующим правилам, в отпуск не включаются. Сейчас же предлагается, по сути, смешать системы", – отметила Бессараб в разговоре с Москвой 24.
По словам депутата, при отказе от нынешнего порядка могут возникнуть сложности с подсчетом отпуска, например, у сотрудников со сменным графиком вроде "три через три".
"Поэтому данная проблема, скорее всего, является надуманной. При возникновении сомнений работник всегда может обратиться в инспекцию по труду или в профсоюз для разъяснения", – заключила парламентарий.
В свою очередь, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева также отметила в беседе с Москвой 24, что для реализации инициативы потребуется внести множество уточнений в Трудовой кодекс.
"Если стоит цель продлить время отдыха, проще было бы сразу увеличить базовую продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска", – рассказала Яковлева.
При этом если сотрудникам большее количество дней отдыха пойдет в плюс, то работодателям – в минус, отметила Яковлева. В таком случае им придется нести дополнительные затраты: искать замену работникам на более длительный период, а также выплачивать более крупные суммы отпускных в случае увеличения общего количества дней до 36, заключила эксперт.