Эксперт Яковлева: идея не включать выходные в дни отпуска ударит по работодателям

В России предложили не включать выходные дни в число отпуска: законопроект направили на заключение в правительство 17 ноября. Как изменение расчета отпусков может отразиться на россиянах и работодателях – в материале Москвы 24.

Отгулять положенное

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили не включать выходные в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска. Законопроект направили в правительство РФ 17 ноября.

На сегодняшний день основной оплачиваемый отпуск в большинстве случаев длится 28 календарных дней. По соглашению сторон его можно разделить на несколько частей, однако одна из них должна быть не менее двух недель. Лидер партии Леонид Слуцкий напомнил в беседе с РИА Новости, что часть этого времени фактически приходится на законные выходные.





Леонид Слуцкий председатель ЛДПР Исчисляя отпуска в календарных днях, а не в рабочих, мы приходим к тому, что отгулять весь положенный срок трудовых каникул, не съедая его и без того выходными сутками, просто невозможно.

По мнению Слуцкого, неудивительно, что люди не стремятся брать отпуск сразу на две недели, поскольку, "как ни крути, выходные дни войдут в этот период и будут оплачены, как рабочие".

Ранее депутаты от партии "Новые люди" предлагали дать россиянам возможность получать компенсацию за неиспользованные дни отпуска в конце года. По мнению авторов идеи, это позволит работодателям сократить финансовую нагрузку в случае увольнения сотрудника, а также уменьшить "отпускные долги".

Календарные или рабочие?

В целесообразности идеи усомнилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"В Советском Союзе отпуск рассчитывался в рабочих днях, выходные и праздничные в это число не входили. Затем система изменилась, и отпуск стали исчислять в календарных, включив в них и выходные, в результате получилось 28 дней. При этом праздники, согласно действующим правилам, в отпуск не включаются. Сейчас же предлагается, по сути, смешать системы", – отметила Бессараб в разговоре с Москвой 24.

По словам депутата, при отказе от нынешнего порядка могут возникнуть сложности с подсчетом отпуска, например, у сотрудников со сменным графиком вроде "три через три".





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов В принципе, перемена мест слагаемых сумму не меняет, разница составит всего пару дней. Поэтому смысла в таком изменении нет. Что касается возможных последствий, определенные сложности при подсчете отпуска существуют и сегодня, и при любой системе. Однако в моей практике отпуск практически не вызывает жалоб или обращений.

"Поэтому данная проблема, скорее всего, является надуманной. При возникновении сомнений работник всегда может обратиться в инспекцию по труду или в профсоюз для разъяснения", – заключила парламентарий.

В свою очередь, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева также отметила в беседе с Москвой 24, что для реализации инициативы потребуется внести множество уточнений в Трудовой кодекс.

"Если стоит цель продлить время отдыха, проще было бы сразу увеличить базовую продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска", – рассказала Яковлева.





Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву Например, в нынешние 28 дней входит примерно 8 выходных – значит, можно было бы установить отпуск продолжительностью 36 дней – без всяких сложных пересчетов и исключений.

При этом если сотрудникам большее количество дней отдыха пойдет в плюс, то работодателям – в минус, отметила Яковлева. В таком случае им придется нести дополнительные затраты: искать замену работникам на более длительный период, а также выплачивать более крупные суммы отпускных в случае увеличения общего количества дней до 36, заключила эксперт.