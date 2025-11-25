25 ноября, 17:05Транспорт
"Новости дня": новый путепровод соединит районы Бибирево и Отрадное в Москве
Строительство путепровода от Костромской улицы до Юрловского проезда близится к завершению. Новая дорога обеспечит прямое сообщение между районами Бибирево и Отрадное и избавит водителей от необходимости делать крюк через Алтуфьевское шоссе.
Это позволит сэкономить около 10 минут пути. По путепроводу также запустят маршруты наземного транспорта к ближайшим станциям метро. Полностью завершить все работы планируют до конца года. Подробнее – в программе "Новости дня".