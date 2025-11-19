Форма поиска по сайту

19 ноября, 14:02

Транспорт
Глава Минтранса Никитин: испытания аэротакси в России начнутся в ближайшие 1–2 года

В Минтрансе рассказали, когда в России начнутся испытания аэротакси

Фото: 123RF.com/olegganko

Испытания беспилотного аэротакси начнутся в ближайшие 1–2 года. Об этом заявил министр транспорта России Андрей Никитин в рамках Транспортной недели – 2025, передает Агентство "Москва".

Глава Минтранса уточнил, что в этих испытаниях не будут принимать участие пассажиры. Никитин усомнился в том, что данный транспорт является безопасным для людей. Поэтому в ближайшее время специалисты будут оценивать технологии движения в воздухе.

Также, по словам министра, будут отработаны федеральные авиационные правила.

Ранее в Минтрансе анонсировали появление в 2026 году в Москве беспилотного такси. В ведомстве напомнили, что данный вид транспорта применялся на протяжении некоторого времени в столице. Однако было решено отложить его массовый выход в город.

Специалисты считают, что сначала необходимо отработать все сценарии в более контролируемых условиях. Последние тесты и пассажирские рейсы проходили в ограниченных зонах: на территории Сириуса и Иннополиса.

Новости мира: беспилотное аэротакси может появиться в Дубае в 2026 году

транспорттехнологии

Главное

