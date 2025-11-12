Первое беспилотное такси может появиться в Москве в 2026 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первое беспилотное такси с водителем-испытателем может появиться в Москве в следующем году. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления на главной пленарной сессии форума "Цифровые решения".

По его словам, в стране продолжится формирование полноценного рынка наземных перевозок беспилотным транспортом. Он попросил обратить внимание, что такие технологии должны внедряться после прохождения испытаний и подтверждения безопасности для людей.

Ранее Сергей Собянин анонсировал появление первого беспилотного поезда в столичном метро. Его тестирование начнется в конце этого года, а полноценный запуск ожидается в 2026-м. По мнению мэра, в будущем весь транспорт будет автономным, однако это произойдет не через 1–2 года, а через десятилетия.

Он уточнил, что беспилотный транспорт проходит 3 уровня тестирования – первый без пассажиров, второй – с пассажирами и машинистом для страховки, третий – с пассажирами без машиниста.